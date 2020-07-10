Определены регионы РФ с высокой распространенностью психических заболеваний

Минздрав России выделил ряд российских регионов, где в 2019 году наблюдался высокий и низкий показатель распространенности психических расстройств и расстройств поведения (например, шизофрения, умственная отсталость и т. д.), передает RT.

Наибольший показатель был зафиксирован на Чукотке. Там зарегистрировано 9922,9 случая на 100 тысяч человек. Также в десятку регионов-лидеров вошли Алтайский край с 6638,6 случая на 100 тысяч населения, Еврейская АО с 6214,6, Курганская (5974,2) и Сахалинская (5788,4) области. Кроме того, высокий уровень распространенности психических расстройств обнаружили в ЯНАО (5696,3), НАО (5535,1), Кировской (5434,5), Орловской (5434,2), Тверской (5399,7) областях.

При этом Минздрав отметил низкий уровень психических заболеваний и расстройств поведения в Чечне (1411,9 случая на 100 тысяч человек), в Москве (2022,5), Ингушетии (2067,8), Севастополе (2313,3) и Северной Осетии (2454,5).

Всего в прошлом году выявили в РФ 5,8 млн пациентов с психическими заболеваниями. Показатель распространённости по стране составил 3939,5 случая на 100 тысяч человек.

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