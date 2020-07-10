Один человек погиб при хлопке газа в жилом доме под Кировом

В многоэтажном доме в Кировской области произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.

По информации ведомства, инцидент случился в поселке городского типа Кикнур на улице Сергея Шарыгина, 1а.

«Произошло обрушение перекрытия первого этажа в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения», — сообщили в ведомстве.

Как рассказали в ведомстве, на место происшествия отправились пожарно-спасательные подразделения. Из здания было эвакуировано 16 человек.

В настоящее время осуществляется разбор завала.

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