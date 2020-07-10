Россиянин погиб после неудачного прыжка со скалы в Турции

Российский турист погиб в турецкой Анталье после того, как на спор прыгнул в море с высокой скалы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, молодой человек поспорил с друзьями, после чего прыгнул в море с высоты 40 м.

Как стало известно, из-за сильного удара о воду он потерял сознание. Очевидцы произошедшего успели вытащить россиянина на берег.

Мужчину доставили в больницу, однако он умер от полученных травм.