Россиянин погиб после неудачного прыжка со скалы в Турции
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Российский турист погиб в турецкой Анталье после того, как на спор прыгнул в море с высокой скалы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, молодой человек поспорил с друзьями, после чего прыгнул в море с высоты 40 м.
Как стало известно, из-за сильного удара о воду он потерял сознание. Очевидцы произошедшего успели вытащить россиянина на берег.
Мужчину доставили в больницу, однако он умер от полученных травм.