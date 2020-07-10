Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы задержали и отменили 18 рейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, по состоянию на 00.50 мск, в Домодедово отменено 14 рейсов, а два — задержано.

При этом в Шереметьево и во Внуково задержано по одному рейсу.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском не поступало.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.