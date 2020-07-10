Напротив башни Трампа в Нью-йорке нанесли надпись «Black lives matter»

Напротив небоскреба Trump Tower появилась большая желтая надпись Black lives matter (девиз сторонников массового движения против расизма — «Жизни чернокожих имеют значение»). Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, надпись была нанесена на участке проезжей части Пятой авеню. Сейчас там перекрыто автомобильное движение.

Отмечается, что в акции против расизма США приняли участие мэр города Билл де Блазио и его жена, а также Эл Шарптон, который является одним из самых известных в США борцов за права чернокожих. Они помогали раскрашивать буквы.

«Когда мы произносим «Жизни чернокожих имеют значение», нет более американского заявления, нет более патриотического заявления, потому что нет Америки без чернокожей Америки», — прокомментировал акцию Блазио.

Ранее надписью Black lives matter украсили ряд основных улиц в некоторых районах и городах США.