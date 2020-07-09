Пляжный отдых в Рио-де-Жанейро запретят до появления вакцины от COVID-19
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Власти Рио-де-Жанейро рассматривают идею сохранения запрета пляжного отдыха пока не будет создана вакцина от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Veja Rio.
Мэр города Марсело Кривелла отметил, что рассматривается идея сохранения запрета на купание и отдых на пляже в компаниях.
Он не исключил, что запрет может быть сохранен до лета 2021 года.
«Тенденция заключается в том, чтобы сохранить запрет до тех пор, пока мы не получим вакцину», — сказал Кривелла.
На данным момент на пляжах города разрешено в одиночку заниматься плаванием и спортивными упражнениями.
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