Метро Петербурга вернется к обычному графику работы
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Метрополитен Санкт-Петербурга вернется к привычному графику работы 13 июля, сообщается на сайте администрации города.
Восстановление графика работы метро согласовано с Роспотребнадзором, в вестибюлях станций и поездах по-прежнему будет проводиться усиленная санитарная обработка, указано в сообщении.
С 1 апреля текущего года станции петербургского метро закрывались для пассажиров в 22.00 мск вместо полуночи из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции.
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