Метро Петербурга вернется к обычному графику работы

Метрополитен Санкт-Петербурга вернется к привычному графику работы 13 июля, сообщается на сайте администрации города.

Восстановление графика работы метро согласовано с Роспотребнадзором, в вестибюлях станций и поездах по-прежнему будет проводиться усиленная санитарная обработка, указано в сообщении.

С 1 апреля текущего года станции петербургского метро закрывались для пассажиров в 22.00 мск вместо полуночи из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции.

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