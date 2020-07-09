Метро Петербурга вернется к обычному графику работы

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Метрополитен Санкт-Петербурга вернется к привычному графику работы 13 июля, сообщается на сайте администрации города.

Восстановление графика работы метро согласовано с Роспотребнадзором, в вестибюлях станций и поездах по-прежнему будет проводиться усиленная санитарная обработка, указано в сообщении.

С 1 апреля текущего года станции петербургского метро закрывались для пассажиров в 22.00 мск вместо полуночи из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции.

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