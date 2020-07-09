В РПЦ заявили, что изображение Христа чернокожим недопустимо по канонам Церкви
Иисус Христос не являлся чернокожим, изображение Его в таком облике противоречит канонам церкви. Об этом заявил глава экспертного совета Русской Православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.
Ранее в знак поддержки движения Black Lives Matter на алтаре Сент-Олбанского собора в Англии появилась фреска с чернокожим Христом, сидящим с апостолами на Тайной вечере (вариация на картину Леонардо да Винчи).
«Христос же не был по факту афроамериканцем, правда же? Так что это изображение какого-то другого лица», — сказал Калинин, подчеркнув, что Христом это назвать будет невозможно».
По его мнению, подобным изображением пытаются показать неуместную позицию по отношению к чернокожим.
«В России такого не будет. Потому что мы придерживаемся все-таки строго канонов Церкви. А они уже давно их не придерживаются», — добавил представитель РПЦ.
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