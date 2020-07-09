Обыск у мундепа Галяминой проходит в рамках дела ЮКОСа

Адвокат столичного муниципального депутата Юлии Галяминой Михаил Бирюков заявил, что обыск у его подопечной проходит в рамках дела ЮКОСа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В постановлении о проведении обыска инкриминируется, что деньги ЮКОСа идут на финансирование деятельности Галяминой», — заявил адвокат.

Ранее сообщалось, что следователи проводят обыски в квартире Галяминой, а также у членов «Открытой России» — организации, основанной бывшим совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Директор «Открытой России» Пивоваров задержан у здания организации

— СК проводит обыски у мундепа Галяминой и членов «Открытой России»