Обыск у мундепа Галяминой проходит в рамках дела ЮКОСа
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Адвокат столичного муниципального депутата Юлии Галяминой Михаил Бирюков заявил, что обыск у его подопечной проходит в рамках дела ЮКОСа. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В постановлении о проведении обыска инкриминируется, что деньги ЮКОСа идут на финансирование деятельности Галяминой», — заявил адвокат.
Ранее сообщалось, что следователи проводят обыски в квартире Галяминой, а также у членов «Открытой России» — организации, основанной бывшим совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским.
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