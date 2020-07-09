Экс-замглавы Барнаула приговорен к 5 годам колонии за взятки

Суд приговорил бывшего заместителя главы администрации Барнаула Александра Алексеенко к пяти годам колонии по обвинению в получении взятки на 1,3 млн рублей. Об этом сообщается на сайте СУСК по Алтайскому краю.

Согласно информации следствия, с января 2018 по июнь 2019 года Алексеенко получил от глав организации, занимавшейся транспортировкой сточных вод, взятку в размере 1,3 млн рублей «за общее покровительство».

Экс-замглавы полностью признал свою вину.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет в колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн 300 тыс. рублей.

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