Главу поискового отряда МЧС Сахалина обвинили в получении взяток

Начальника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А. Полякова обвинили в получении взяток, сообщили в пресс-службе областного СУ СК России.

Следствие полагает, что летом прошлого года обвиняемый намеревался получить от предпринимателя взятку в размере около 300 тыс. рублей в обмен на выполнение работ в пользу коммерческой организации. Однако передача денег не состоялась в связи с его задержанием сотрудниками УФСБ.

Кроме этого, обвиняемый до задержания получил от ряда подчиненных ему спасателей в общей сложности 200 тыс. рублей в виде взяток за предоставление возможности некоторым сотрудникам работать в коммерческой организации с одновременным незаконным получением заработной платы в Сахалинском поисково-спасательном отряде.

В СУ СК отметили, что расследование против обвиняемого завершилось. Мужчину обвинили в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, и пяти преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база», — говорится на сайте СУ СК.

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