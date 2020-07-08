Более 11 тысяч человек остались без света из-за непогоды под Тверью

Около 11,3 тыс. человек в Тверской области остались без электричества из-за мощного циклона с грозой и ливнями, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минэнерго РФ.

«Без электроснабжения остаются бытовые потребители 452 населенных пунктов Бежецкого, Весьегонского, Вышневолоцкого, Калининского, Калязинского, Кашинского, Кимрского, Конаковского, Нелидовского, Рамешковского, Ржевского, Торжокского, Удомельского районов (около 11 300 человек)», — говорится в сообщении министерства.

В настоящее время последствия циклона ликвидируют почти 800 специалистов с использованием более 200 единиц техники.

Ситуация находится на контроле Минэнерго и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.

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