Украинского священника задержали за торговлю оружием

На Украине задержали 48-летнего священника, который подозревается в торговле оружием, передает РИА «Новости».

Как сообщает Национальная полиция страны, мужчина в собственном доме во Львовской области организовал оружейную.

Сообщается, что он покупал стартовое, шумовое оружие и переделывал его на боевое.

Во время обысков правоохранители изъяли восемь пистолетов, ружье, шесть глушителей, 165 патронов, светошумовые гранаты и другие элементы оружия.

До этого задержанного уже судили за незаконное обращение с оружием.