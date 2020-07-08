В Подмосковье уличные мероприятия могут разрешить с 27 июля

Власти Московской области могут разрешить проведение массовых уличных мероприятий с 27 июля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра культуры Подмосковья Елену Харламову.

Ранее в регионе начали работать торговые центры, а также зоопарки и магазины любой площади, закрытые из-за ситуации с коронавирусом.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 11,3 млн, за все время от коронавируса умерли более 530 тыс. человек.

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