Генерал-майор ФСБ рассказал о процессе вычисления шпионов
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Бывший глава пресс-службы ФСБ генерал-майор Александр Михайлов рассказал, как служба вычисляет шпионов. Об этом сообщает «Говорит Москва».
По его словам, из-за рубежа приходят данные о том, какие сведения мог получить информатор. Речь идет о данных, которые могут позволить шпионам сделать какие-либо политические или технологические выводы.
После этого начинаются поиски конкретного человека. На этой стадии особо важно умение верно анализировать обстоятельства.
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