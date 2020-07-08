Генерал-майор ФСБ рассказал о процессе вычисления шпионов

Бывший глава пресс-службы ФСБ генерал-майор Александр Михайлов рассказал, как служба вычисляет шпионов. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По его словам, из-за рубежа приходят данные о том, какие сведения мог получить информатор. Речь идет о данных, которые могут позволить шпионам сделать какие-либо политические или технологические выводы.

После этого начинаются поиски конкретного человека. На этой стадии особо важно умение верно анализировать обстоятельства.

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