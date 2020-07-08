Летним кафе в Москве рекомендовали закрыться из-за надвигающейся грозы с градом
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Московским рестораторам рекомендовали временно прекратить работу летних кафе из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента торговли и услуг столицы.
«В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», — заявили в департаменте.
Там добавили, что также необходимо укрепить все конструкции и закрыть все зонты.
Ранее МЧС предупредило москвичей о дожде, граде, и грозе с порывами ветра 15-20 м/с.
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