Летним кафе в Москве рекомендовали закрыться из-за надвигающейся грозы с градом

Московским рестораторам рекомендовали временно прекратить работу летних кафе из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента торговли и услуг столицы.

«В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», — заявили в департаменте.

Там добавили, что также необходимо укрепить все конструкции и закрыть все зонты.

Ранее МЧС предупредило москвичей о дожде, граде, и грозе с порывами ветра 15-20 м/с.

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