В Армении разрешили не носить маски гражданам с одышкой
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Граждане Армении с хроническими болезнями сердца и дыхательных путей, вызывающими дыхательную недостаточность, могут не носить маски. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
Уточняется, что ношение масок не обязательно для страдающих астмой, хронической обструктивной болезнью легких, эмфиземой и бронхитом при наличии тяжелой дыхательной недостаточности. Также защитное средство не обязательно надевать гражданам с хронической сердечной недостаточностью.
При этом жители Армении должны иметь при себе документ о наличии соответствующего заболевания, если выходят из дома без маски.
По последним данным, в Армении коронавирус выявили у 29 820 человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Армении за сутки коронавирус подтвердился почти у 600 человек