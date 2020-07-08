В Армении разрешили не носить маски гражданам с одышкой

Граждане Армении с хроническими болезнями сердца и дыхательных путей, вызывающими дыхательную недостаточность, могут не носить маски. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Уточняется, что ношение масок не обязательно для страдающих астмой, хронической обструктивной болезнью легких, эмфиземой и бронхитом при наличии тяжелой дыхательной недостаточности. Также защитное средство не обязательно надевать гражданам с хронической сердечной недостаточностью.

При этом жители Армении должны иметь при себе документ о наличии соответствующего заболевания, если выходят из дома без маски.

По последним данным, в Армении коронавирус выявили у 29 820 человек.

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