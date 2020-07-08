Собчак рассказала о своих связях с Чехией после просьбы проверить ее связь с разведкой

Ксения Собчак отреагировала на просьбу «Коммунистов России» проверить ее на возможные связи с чешской разведкой.

В беседе с «Газетой.Ru» телеведущая рассказала, что с Чехией ее связывает только любовь к национальным сладостям.

«Меня с Чехией, кроме любви к чешским сладостям, ничего больше не связывает. Путешествую я туда крайне редко. Там была за всю жизнь три раза. Мне кажется, [«Коммунисты России»] просто решили напомнить о своем существовании. Кто бы без этой новости о них вспомнил?» — пояснила она.

Ранее исполнительный секретарь ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович попросил контрразведку ФСБ проверить Ксению Собчак, а также ее нынешнего и бывшего супругов на связь с чешскими спецслужбами.

По мнению политика, присутствие телеведущей на акции в поддержку бывшего журналиста Ивана Сафронова свидетельствует «о выполнении ей чьего-то задания».

На время проверки Малинкович порекомендовал поместить Собчак в следственный изолятор, чтобы предотвратить ее бегство за границу.

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