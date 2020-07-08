В Кремле считают, что материалы СМИ в поддержку Сафронова основаны на эмоциях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что материалы СМИ в поддержку арестованного по делу о госизмене советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова основаны на эмоциях, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы читали многие материалы, которые были опубликованы на этот счет, но эти журналистские материалы в основном основываются на эмоциях», — заявил пресс-секретарь.

Он добавил, что данные тексты не могут иметь под собой какой-то реальной информации о результатах работы ФСБ.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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