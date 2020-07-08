В центре Петербурга пробило асфальт из-за повреждения подземного кабеля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городское ГУМЧС.

Инцидент произошел на улице Тюшина у дома 16 около 10.00 мск.

«Произошел хлопок, произошло повреждение асфальта на площади 7 квадратных метров с выходом пламени», — сообщили в спасательном ведомстве.

Там отметили, что на месте случившегося находится аварийная бригада, запаха газа нет. На данный момент Ленэнерго проверяют оборудование.

Предварительная причина произошедшего — пробой на подземной кабеле.

Ранее рад СМИ сообщил о взрыве газа в Петербурге.