В Киеве протестующие перекрыли метромост через Днепр

В Киеве жители одного из микрорайонов, протестующие из-за недостроя на станции метро «Демеевская» и в других районах города, перекрыли метромост через Днепр, пишет украинское издание «Левый берег».

По данным издания, около 70 человек беспрерывно ходят по нерегулируемому пешеходному переходу, движение по мосту остановлено. На место прибыли правоохранительные органы, которые пытаются убедить людей прекратить протест.

1 июня сообщалось, что в Киеве сотрудники полиции перекрыли движение по метромосту, который угрожал взорвать неизвестный.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Киеве неизвестный угрожает взорвать метромост

— Захвативший мост в Киеве открыл стрельбу