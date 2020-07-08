«Норникель» не согласен с размером ущерба экологии от ЧП в Норильске

Компания «Норникель» оспорит размер ущерба экологии от разлива дизельного топлива под Норильском. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Речь идет о почти 148 млрд рублей. Именно в такую сумму оценил ущерб Росприроднадзор.

При этом компания не отрицает обязательства самостоятельно ликвидировать последствия аварии. Соответствующее письмо уже было направлено «Норникелем» в Росприроднадзор.

Также компания готова работать над восстановлением окружающей среды совместно с Росприроднадзором и иными государственными организациями.

29 мая на ТЭЦ №3 произошла разгерметизация резервуара, где хранилось дизельное топливо. Около 20 тонн нефтепродуктов попало в реку Амбарная. Площадь загрязнения составила порядка 180 тыс. кв. м. МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз.

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