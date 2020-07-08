Рогозина могут допросить в рамках дела обвиняемого в госизмене Сафронова

Адвокат советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова Иван Павлов не исключил возможности допроса гендиректора корпорации Дмитрия Рогозина в связи с делом бывшего журналиста.

«Могут, но не обязательно», — заявил Павлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он добавил, что дело Сафронова не касается деятельности в Роскосмосе, а связано с его журналистской работой.

При этом адвокат отметил, что в подобных делах обыски проводятся у всего окружения подозреваемого. Поэтому обыски также пройдут и в Роскосмосе, считает Павлов.

7 июля Сафронов был задержан в столице по подозрению в госизмене. Следственные органы обратились в Лефортовский суд с ходатайством о заключении его под стражу. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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