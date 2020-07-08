Детеныши чакоанской мары родились в зоопарке Москвы
В Московском зоопарке на свет появились детеныши чакоанской мары. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу зоопарка.
Отмечается, что животные родились 16 июня. Они здоровы.
Известно, что пара чакоанской мары появилась в столичном зоопарке шесть лет назад, животных привезли из Праги. С тех пор они обитают в закрытом от посетителей помещении, так как для размножения им необходима абсолютная тишина. По природе своей эти животные очень пугливы.
«Наша пара размножается уже в третий раз: в 2017 и 2018 году у них рождалось по одному детенышу», — уточнили в пресс-службе.
Гости зоопарка могут посмотреть на карликовых мар в «Доме птиц», где они живут с бриллиантовыми горлицами и виргинской куропаткой.
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