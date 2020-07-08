Правительство утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний
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Правительство России утвердило правила оказания медицинской помощи при угрозе опасных заболеваний. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Отмечается, что соответствующий алгоритм был отработан во время пандемии коронавируса.
«Утверждение этих мер на уровне правительства поможет оперативно реагировать при возникновении новых угроз», — указано в сообщении.
Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Согласно документу, теперь при неблагоприятной эпидобстановке пациенты смогут лечиться не только в профильных отделениях больниц, но и в перепрофилируемых стационарах.
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