Правительство утвердило правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний

Правительство России утвердило правила оказания медицинской помощи при угрозе опасных заболеваний. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Отмечается, что соответствующий алгоритм был отработан во время пандемии коронавируса.

«Утверждение этих мер на уровне правительства поможет оперативно реагировать при возникновении новых угроз», — указано в сообщении.

Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, теперь при неблагоприятной эпидобстановке пациенты смогут лечиться не только в профильных отделениях больниц, но и в перепрофилируемых стационарах.

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