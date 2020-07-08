МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе с градом и сильным ветром

МЧС предупреждает москвичей о дожде, грозе, граде с порывами ветра 15-20 м/с. Об этом говорится на сайте спасательного ведомства.

Экстренное предупреждение будет действовать 8 июля с 10.00 до 21.00.

Спасатели рекомендуют жителям Москвы отказаться от поездок на личном транспорте, управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Пешеходам стоит обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

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