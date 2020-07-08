В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 275,7 тысяч человек

В России под медицинским наблюдением остаются около 275,7 тысяч граждан из-за подозрения на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 275 764 человек», — заявили в пресс-службе.

Также в ведомстве отмечают, что в России было проведено более 21,7 миллионов тестов на коронавирус. За сутки было сделано 253 тысячи лабораторных исследований.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 11,3 млн, за все время от коронавируса умерли более 530 тысяч человек.

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