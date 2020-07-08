Коронавирус выявили у председателя красноярского Заксобрания

Врачи выявили коронавирус у председателя Законодательного собрания Красноярского края Дмитрия Свиридова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу парламента.

Отмечается, что в настоящее время Свиридов находится на карантине у себя дома.

Работу он осуществляет дистанционно.

В пресс-службе уточнили, что спикер чувствует себя «нормально» и намерен участвовать в сессии парламента в четверг, 9 июля.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 11,6 млн, за все время от коронавируса умерли более 530 тысяч человек.

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