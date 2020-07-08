В Афганистане при нападении смертника погибли трое полицейских

По меньшей мере трое полицейских погибли в результате нападения в афганской провинции Кандагар. Об этом сообщил телеканал TOLO News.

Отмечается, что еще 18 человек получили различные травмы.

Атаку совершил утром в среду, 8 июля, смертник.

В июне семь сотрудников службы безопасности погибли при атаке сторонников «Талибана» (организация запрещена в России)* в афганской провинции Гор.

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