Москвичи смогут отдохнуть несколько дней от жары

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о приходе комфортной температуры в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, с 9 июля ночная температура будет от +9°C до +14°C, а днем от +18°C до +23°C.

«Конечно, температура понизится более чем на 10 градусов, но она придет в свою норму. Два дня мы сможем передохнуть от жары. Это будет лето в московском исполнении, таким оно должно быть», — добавил метеоролог.

Температура воздуха вновь начнет расти в столице 11-12 июля.

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