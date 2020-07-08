Трое детей утонули в реке в Алтайском крае

Трое детей утонули в городе Рубцовск в Алтайском крае во вторник, 7 июля. Они находились под опекой, передает пресс-служба СУ СК России по региону.

По факту утопления двух девочек 8 и 10 лет и 16-летнего мальчика в реке Алей в городе Рубцовск уже открыто уголовное дело по статье 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Согласно данным следствия, вечером во вторник четверо несовершеннолетних детей отправились купаться на реку без присмотра взрослых. В определенный момент две девочки и мальчик скрылись под водой. Тела двоих детей найдены. При этом тело 8-летней девочки пока обнаружить не удалось.

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