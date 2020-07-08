Число погибших из-за ливней в Японии увеличилось до 57

Число погибших из-за наводнений и оползней в Японии, которые на юго-западе страны вызвали ливни, выросло до 57, передает телеканал NHK.

Как сообщает телеканал, 54 из этих жертв стихии обнаружены в префектуре Кумамото на острове Кюсю. Еще десять человек пропали без вести.

При этом в префектурах Кагосима, Оита и Фукуока пропавшими без вести значатся шесть человек.

Ливни начались в юго-западных районах Японии утром в субботу, 4 июля. Там проводится эвакуация людей. По решению правительства в районы бедствия были направлены уже 10 тысяч военных.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Наивысший уровень опасности объявили в трех регионах Японии из-за ливней

— Без признаков жизни: ливень в Японии погубил 16 человек

— Япония эвакуирует почти 1,3 млн человек из-за ливней