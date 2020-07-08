На Украине открыли дело из-за лесных пожаров в Луганской области

Национальная полиция Украины открыло уголовное дело по факту лесных пожаров на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Об этом сообщает сайт украинской Нацполиции.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по статье 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

По данным правоохранительных органов, жертвами лесных пожаров в этом регионе стали уже как минимум шесть человек, девять были доставлены в больницу.

Ранее сообщалось, что огонь уничтожил около 80 дачных и 30 жилых домов.

Пожар начался утром 7 июля. В поселках Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, у села Капитаново Новоайдарского района — около 40 га. Местные жители были эвакуированы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число жертв лесных пожаров в Луганской области Украины возросло до пяти

— В Луганской области Украины сгорели 110 домов, есть жертвы