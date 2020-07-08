В Грузии произошел пожар в пятизвездочном отеле

В пятизвездочной гостинице Radisson Collection, расположенной в грузинском регионе Кахетия, произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудницу отеля.

Работница гостиницы уведомила, что возгорание уже локализовано.

«Пострадавших, к счастью, нет. Пожарные всё ещё находятся на месте», — сказала собеседница агентства.

В службе по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии заявили, что из-за сильного задымления проводится эвакуация постояльцев.