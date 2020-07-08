Cиноптики предупредили о «температурном градиенте» в Московском регионе

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в среду, 8 июля, в Московском регионе будет наблюдаться «температурный градиент», передает ТАСС.

Синоптик, объясняя это климатическое явление, рассказал, что в отдельных районах будет зафиксирована разница между температурой.

«В среду совершенно нестандартная ситуация, когда в Москве ещё жарко, +26...+28 °С, на востоке Московской области — до +33 °С, а на западе — от +18 °С до +23 °С. Это действительно необычно. Будет такой большой температурный градиент», — сказал Вильфанд.

По его словам, «температурный градиент» в столичном регионе будет связан с холодным фронтальным разделом, который будет перемещаться с запада.