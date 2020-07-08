Более 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

В аэропортах столицы отменили и задержали 25 рейсов. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Так, по состоянию на 01.10 мск, в Домодедово отменили 21 рейс, а во Внуково — один.

При этом в Шереметьево два рейса задержано и один отменен.

Сведения о задержках и отменах в Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.