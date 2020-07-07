В Останкинскую башню ударила молния

В сети появилось видео, на котором видно как в шпиль Останкинской телебашни в Москве ударила молния.

О повреждениях или возгораниях в результате случившегося не сообщалось, как и том, то инцидент повлиял на работу передающей аппаратуры.

Около 50 раз ежегодно попадают молнии в столичную телебашню. За это москвичи прозвали Останкинскую башню главным громоотводом столицы.

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