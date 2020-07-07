Следствие считает США конечным получателем секретной информации от Сафронова
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Следствие считает, что конечную секретную информацию от советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова получили США, заявил его адвокат Иван Павлов. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, США упоминаются в деле Сафронова как страна, получившая сведения через спецслужбы Чехии.
Ранее сообщалось, что советник генерального директора Роскосмоса Иван Сафронов, арестованный по делу о госизмене, подозревается в работе на спецслужбы Чехии.
Суд арестовал Сафронова на два месяца. Он будет содержаться в СИЗО «Лефортово».
7 июля Сафронов был задержан в столице по подозрению в госизмене.