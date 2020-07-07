Следствие считает США конечным получателем секретной информации от Сафронова

Следствие считает, что конечную секретную информацию от советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова получили США, заявил его адвокат Иван Павлов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, США упоминаются в деле Сафронова как страна, получившая сведения через спецслужбы Чехии.

Ранее сообщалось, что советник генерального директора Роскосмоса Иван Сафронов, арестованный по делу о госизмене, подозревается в работе на спецслужбы Чехии.

Суд арестовал Сафронова на два месяца. Он будет содержаться в СИЗО «Лефортово».

7 июля Сафронов был задержан в столице по подозрению в госизмене.