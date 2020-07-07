Суд арестовал Сафронова на два месяца

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСБ и арестовал на два месяца советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене, пишет ТАСС.

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Сафронову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок один месяц и 30 суток», — постановил судья Сергей Рябцев.

Защита Сафронова заявила, что обжалует решение.

7 июля Сафронов был задержан в столице по подозрению в госизмене. Следственные органы обратились в Лефортовский суд с ходатайством о заключении его под стражу. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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