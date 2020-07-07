На пикетах в поддержку Сафронова задержали около 20 человек

В Москве у здания ФСБ на пикетах в поддержку обвиняемого в госизмене советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова задержали около 20 человек, пишет ТАСС.

Среди задержанных пять журналистов «Коммерсанта», журналистка интернет-издания «Проект», бывший журналист «Новой газеты» и однокурсник Сафронова, журналистка интернет-издания «Батенька, да вы трансформер», сотрудница агентства Reuters, журналистка Transparency International и некоторые другие пикетирующие.

Полицейские сначала предлагали протестующим самостоятельно пройти в автозак, но никто не согласился. После этого задержания производились принудительно.

7 июля Сафронов был задержан в столице по подозрению в госизмене. Следственные органы обратились в Лефортовский суд с ходатайством о заключении его под стражу. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газете «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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