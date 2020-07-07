Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, которого подозревают в госизмене отказался от дачи показаний, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Сафронов отказался от дачи показаний, воспользовавшись 51 статьей Конституции», — сказал собеседник агентства.

7 июля ФСБ задержала советника гендиректора Роскосмоса Ивана Сафронова по подозрению в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО. В Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газете «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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