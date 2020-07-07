Под Сызранью на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар
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На Сызранском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, пишет ГУ МЧС Самарской области.
«Поступило сообщение о пожаре на реакторе № 3 установки гидроочистки дизельного топлива на территории АО «Сызранский НПЗ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожару присвоен второй уровень сложности. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. На место выехали пожарные.
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