Под Сызранью на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар

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На Сызранском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, пишет ГУ МЧС Самарской области.

«Поступило сообщение о пожаре на реакторе № 3 установки гидроочистки дизельного топлива на территории АО «Сызранский НПЗ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожару присвоен второй уровень сложности. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. На место выехали пожарные.

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