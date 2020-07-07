Зеленский прокомментировал дело по закону о госязыке

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал дело о признании неконституционным закона об украинском языке как государственном. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, оснований для рассмотрения дела нет.

Представитель Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский в ходе заседания отметил, что в законе о госязыке не регулируется правовой статус других языков, использование которых разрешено Конституцией Украины.

Он также добавил, что закон несет за собой цель обеспечить функционирование украинского языка. Представитель президента подчеркнул, что определять порядок использования языков на территории Украины должна Верховная рада.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Медведчук обвинил Зеленского в нарушении норм Конституции Украины

— Тотальная украинизация: изменит ли Зеленский закон о языке