Спасатели под Ярославлем сняли с колокольни получившего травму звонаря

В Ярославской области спасатели сняли с колокола церкви села Левашово Некрасовского района звонаря, который получил травму. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным пожарно-спасательной службы, священнослужитель получил травму от удара языком колокола. У мужчины подозревают перелом колена.

Так, звонаря сняли с 26-метровой колокольни с помощью альпинистского снаряжения.

На данный момент священнослужитель госпитализирован, с ним работают врачи.