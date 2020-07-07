Спасатели под Ярославлем сняли с колокольни получившего травму звонаря
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В Ярославской области спасатели сняли с колокола церкви села Левашово Некрасовского района звонаря, который получил травму. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным пожарно-спасательной службы, священнослужитель получил травму от удара языком колокола. У мужчины подозревают перелом колена.
Так, звонаря сняли с 26-метровой колокольни с помощью альпинистского снаряжения.
На данный момент священнослужитель госпитализирован, с ним работают врачи.