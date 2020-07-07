Дубай начал принимать иностранных гостей 7 июля

Дубай со вторника, 7 июля, начал принимать иностранных туристов, несмотря на ситуацию с коронавирусом в мире. Об этом информирует Associated Press.

Отмечается, что прибывшие в город обязаны за 96 часов сдать тест на инфекцию и предъявить результаты анализа при посадке на самолет. В противном случае пассажиры будут протестированы по прибытии в страну, до получения результатов они будут оставаться на самоизоляции.

При этом туристы должны иметь при себе полисы страхования выезжающего за рубеж с покрытием возможности заражения COVID-19 либо заявление, где указано, что расходы на лечение и самоизоляции они берут на себя.

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