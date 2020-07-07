У главреда издания «Холод» Бекбулатовой прошли обыски в квартире

В квартире главного редактора издания «Холод» Таисии Бекбулатовой, близко знакомой с задержанным советником главы Роскосмоса Иваном Сафроновым, прошли обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу правозащитной организации «Агора» Павла Чикова.

«Утром силовики пришли с обыском в московскую квартиру, где живет главный редактор журнала «Холод» Таисия Бекбулатова», — рассказал Чиков.

Он добавил, что женщина успела сообщить о происходящем и перестала выходить на связь. Коллеги редактора подтвердили, что также не могут связаться с ней с утра.

К дому журналистки подъехал адвокат «Агоры» Николай Васильев, однако в квартиру его не пустили.

По словам Чикова, пока неизвестно, с чем связан обыск. При этом он отметил, что Бекбулатова близко знакома с задержанным Сафроновым.

Сотрудника Роскосмоса задержали в Москве во вторник, 7 июля.

Сафронов отвечал за выстраивание внутренней информационной политики госкорпорации, а также курировал некоторые спецпрограммы. Свою должность он занимает около двух месяцев.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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