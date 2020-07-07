В Китае скончались панды-близнецы

В Китайской провинции Сычуань скончались два детеныша гигантской панды, малыши были близнецами. Об этом сообщает издание «Синьхуа».

Отмечается, что причиной смерти животных стала полиорганная недостаточность, образовавшаяся вследствие острой аллергии.

По данным издания, 26 апреля панды Люлиу и Шуньшунь начали страдать от острой диареи, перестали есть. Их изолировали для оказания необходимой медицинской помощи.

Но во время второй стадии лечения у них появилась тяжелая аллергическая реакция, отекли языки, мордочки и др.

В итоге детеныши панд скончались, один 11 мая, другой — 20 мая.

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