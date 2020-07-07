В ГД поддержали проект о запрете ФСБ разглашать профессиональную тайну
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рассмотрел и поддержал законопроект, запрещающий сотрудникам Федеральной службы безопасности разглашать профессиональную тайну. Об этом рассказал РИА «Новости» один из авторов документа, депутат Дмитрий Вяткин.
Инициаторы проекта предлагают внести изменения в статью 7 федерального закона «О федеральной службе безопасности».
Согласно документу, сотрудники ФСБ и уволенные из органов безопасности работники должны соблюдать конфиденциальность информации, из-за разглашения которой может быть создана угроза личной безопасности, а также нанесен ущерб их репутации.
В данный перечень однако не входит разглашение гостайны и служебной информации ограниченного распространения.
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