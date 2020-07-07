В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга
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Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Симферополе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«Поступило сообщение об аварийной посадке самолета Boeing 747 в аэропорту Симферополя», — заявил источник.
Отмечается, что на борту находится около 200 человек.
Причина аварийной посадки авиалайнера не уточняется. Самолет выполнял рейс из Екатеринбурга.