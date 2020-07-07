В Симферополе аварийно сел Boeing с 200 пассажирами из Екатеринбурга

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Симферополе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Поступило сообщение об аварийной посадке самолета Boeing 747 в аэропорту Симферополя», — заявил источник.

Отмечается, что на борту находится около 200 человек.

Причина аварийной посадки авиалайнера не уточняется. Самолет выполнял рейс из Екатеринбурга.