Онищенко заявил о возвращении коронавируса осенью

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус вернется осенью. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он пояснил, что сейчас благодаря ультрафиолету сопротивляемость организма к вирусу является более высокой. В холодное же время года она ослабевает, к чему нужно готовиться.

«COVID-19, скорее всего, будет проявляться в зимний период», — произнес специалист.

При этом, по его мнению, нельзя будет вновь возвращаться к строгим ограничениям. В качестве аргумента он привел ряд исследований, которые показали, что до 30% людей в период самоизоляции были на грани психического срыва.

В заключении он призвал всех граждан следовать «масочному режиму» и «вести себя культурно с точки зрения здоровья».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Онищенко оценил вероятность появления бубонной чумы в России